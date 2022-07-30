林智堅團隊批評徐巧芯說法是斷章取義、去脈絡化的抹黑。(林智堅團隊提供／蔡依珍桃園傳真)

林智堅秀「論文鐵證」尷尬了 她揪這句話是疑點：無法證明自己寫

民進黨桃園市長參選人林智堅30日在臉書公布遞交給台大學術倫理審查會的資料，其中指導教授陳明通寫的「請智堅自我發揮一下」，遭北市議員徐巧芯諷刺「搞笑」，按此邏輯其他都是別人寫的，林智堅團隊反批是斷章取義、去脈絡化的抹黑，絕非如有心人士謠言為陳教授代筆。

林智堅30日在臉書公布送到台大學術倫理審查會的附件資料及5000字聲明，重申論文原創無抄襲。但卻被徐巧芯發現相關「證據」中，「研究計畫書草稿」檔案中的「研究緣起」處，有被紅色字標註「請智堅自我發揮一下」，她諷刺論文本來就是要自己寫，按此邏輯其他都是別人寫的，「拿沒辦法證明是自己寫的文件當證據太搞笑了吧！」

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞反駁是斷章取義、去脈絡化的抹黑，強調該文件部分完成的段落為林智堅與陳明通教授討論及修改後的成果，其他僅為標題範例及格式，絕非如有心人士謠言為陳明通代筆。

黃韋鈞說，日前林智堅就曾公開陳明通教授2016年2月1日這封回信，信中說到附上他的修改及增補部分，並請林智堅在此基礎上進一步發揮。信件文字和今日公布的2016年2月1日研究計畫內容「進一步發揮」，邏輯與內容一致，再次應證林智堅2016年2月1日前就著手撰寫研究計畫，並和陳明通多次討論並修訂計畫內容。

黃韋鈞說，有心人士今天下午的指控純屬造謠與抹黑，反而是林智堅公布的研究計畫和一周前公布，且經台北地方法院委託公證的電子郵件內容，說法一致。黃韋鈞說，林智堅和陳明通的信件與附件內容，充分顯示在2016年2月1日前，林就已經著手寫成研究大綱，並且在和教授討論之後，得到老師回信建議進一步增補內容。