民進黨桃園市長參選人林智堅30日中午在臉書上公開提供給台大學倫會審查資料，包括2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，其中還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖及2022年7月23日陳明通聲明。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今日也在臉書上截圖到2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿中「研究緣起」的部分，居然出現「請智堅自我發揮一下」的話語，這讓她直呼「太搞笑了吧」，引發討論。

徐巧芯今日在臉書上表示疑惑，「林智堅提供的『證據』當中一打開就看到被紅色字標註『請智堅自我發揮一下』，請問到底在什麼情境底下，會出現這樣的標註？」徐巧芯更直言「論文本來就是要自己寫才對，為什麼要特別請他這一段要『自我發揮』？按照這句話的語文邏輯，其他部分都是別人提供的，所以這段才要請他務必自我發揮不是嗎？」這讓徐巧芯最後直呼「一份沒辦法證明是自己寫的文件，拿出來當證據，太搞笑了吧」。

此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「他本人一定沒在看」、「果然是抄都不會抄，抄了也不懂粉刷一下」、「我到底看了什麼」、「巧芯妳何必為難堅寶啊」、「面子是別人給的，臉可是自己丟的」、「這個地方自由發揮，其他的就別人發揮」、「抄也不會再檢查一下，果然很廢」、「當偶像就是這樣，已經習慣人家都幫他弄好了」。