民進黨桃園市長參選人林智堅30日中午在臉書上公開提供給台大學倫會審查資料，包括2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，其中還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖及2022年7月23日陳明通聲明。對此，宅神朱學恒今（30）日看完後就在留言處猛轟，更嗆林智堅「既然這麼委屈那就趕快提告余正煌啊，幹嘛這麼客氣」，引發討論。

朱學恒在林智堅貼文的留言區表示「既然這麼委屈那就趕快提告余正煌啊，幹嘛這麼客氣」，接著更狂轟「人家都指名了你抄襲了，臉書貼文怎麼不提告啦，是不是欺負你們支持者沒讀書以為去法院公證就證明你沒抄襲了？那公證只是證明有那幾張紙而已，跟有沒有抄襲無關，你也可以拿張衛生紙去啊！」此番言論一發出，也引起大量網友熱烈迴響。

網友們紛紛表示「當然不能告啊！萬一被法院認證是抄襲就巴比Q了」、「一直隔空喊話很無聊欸，兩造直接公開直播來場辯論，就知道誰是真金了....」、「告了法院就要認證了，邁阿捏啦」、「因為就是抄襲所以不敢」、「真的是人不要臉天下無敵，真以為有黨在洗地，抄襲的事就能水過無痕了」。