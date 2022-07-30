民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲受到各界質疑，台北市長柯文哲今晚接受節目「全民平評理」專訪表示，民進黨到現在為止仍決定全黨挺一人，是因為蔡英文論文事件有成功的先例，執政傲慢。更強調正直誠信在台灣不是那麼重要，論文門有傷但民進黨還是有機會能贏。

蔡英文總統也曾陷入學術倫理風波，遭質疑未取得英國倫敦政經學院法學博士學位，但要調閱蔡英文在政大任職的人事檔案，教育部稱是機密資料，將封存至2049年，保密期間視為國家絕對機密拒絕調閱。

林智堅論文風波，柯文哲覺得這是執政傲慢，成功不會檢討，失敗才會檢討，柯文哲進一步說，蔡英文在政大的升等聘書，有什麼理由封存35年，對民進黨來講，就是拗得過去。

柯文哲說，所以民進黨到現在為止，對林智堅論文門採取這強硬的態度，就是因為有成功的先例。主持人問柯，這次民進黨拗不拗得過去？柯說，論文門確實對民進黨有傷，但還是有機會能贏。

柯文哲指出，論文事件難道只有李眉蓁、只有林智堅嗎？清出來十個八個都有問題，大家都知道，都是助理在上課，大家都曉得，這是已經是歷史共業。民調甚至有50％的桃園市民覺得這論文抄襲事件不重要，柯坦言，這國家正直誠信不是被很強調的，政府講「豪洨」，大家都習慣了。