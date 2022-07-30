民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波，總統蔡英文28日下午邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸共同會商，她並表示，應持續以證據為基礎，向各界說明。媒體人吳子嘉爆料，傳有中執委曾在中執會質疑林智堅論文有問題，蔡總統恐怕被騙了。他甚至認為，這件事再拖下去，不是全黨救一人，是全黨被一人拖垮。

吳子嘉29日在《關鍵時刻》節目中認為，總統蔡英文要林智堅持續以證據向各界說明，講的是「律師的話」，表示不可以亂拗， 要拿東西出來。而從桃園市長鄭文燦29日講的話來看，他可能在官邸被罵了。

吳子嘉接著表示，鄭文燦大概有一個禮拜不見人影，在林智堅出事的這段時間，是民進黨立委鄭運鵬和律師黃帝穎兩人陪他開記者會。而29日一同出現的有鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、民進黨立院總召柯建銘，是目前最大的陣仗。吳甚至說，據他的線報，傳當天在中執會，有中執委就質疑，林智堅這個論文有問題，你們要怎麼處理。當時林錫耀就信誓旦旦，打電話跟他的教授陳明通確認過，稱論文一點問題都沒有，因為教授都確認了，如今陳明通就不得不出來、馬上幫林智堅背書。

吳子嘉認為，當時的情況就很簡單，蔡英文可能被騙了，也就是林錫耀、柯建銘跟其他幾個人，沒有把事情弄清楚。若弄清楚，蔡總統今天會講這種話嗎？蔡總統的講法非常保留，要他們以證據向各界說明。蔡英文曾在林智堅的臉書留言「智堅辛苦了」、並稱他被抹黑。但蔡英文29日的調性已經變了，非常微妙的轉向為以證據來說話，從她稱被抹黑到以證據說話，就是蔡英文態度的一個轉變，這叫「斷尾求生」，把她跟這件事切開來。他甚至認為，這件事再拖下去，不是「全黨救一人」，是「全黨被一人拖垮」。