民進黨桃園市長參選人林智堅身陷碩士論文抄襲及球場風波，新竹市長參選人沈慧虹民調則掉到第三名。針對民進黨桃園、新竹選情，媒體人吳子嘉預測認為，林智堅和沈慧虹這兩人已經結束了。

有網友30日在《董事長開講》網路節目中問到，林智堅如果拗到底，年輕票會不會跑掉？吳子嘉驚人預測，林智堅一定會落選，他不會拗 到底，甚至稱林智堅和沈慧虹這兩人已經結束了。問題是，他們的外溢效應會不會燒到民進黨台北市長參選人陳時中，若是燒到陳時中，民進黨就下台了，蔡英文的政權恐怕會被他們兩人搞垮。別說年輕票，什麼票都沒有了。

至於球場門，資深媒體人黃暐瀚認為，這叫金玉其外、敗絮其中。林智堅7月22日跟總統蔡英文打球時，他有想過人生會急轉直下嗎？球場有好好去弄嗎？

另外，也有網友也好奇問，林智堅論文門台大審查結果出來後，還會被說是抹黑嗎？黃暐瀚認為，一定會。看起來是不換堅了，到最後還是要林智堅繼續選。黃暐瀚甚至預測，看來林智堅在台大認定他抄襲之前，他可能會先說不要這個學位，在選舉公報上就不登記學位，搞不好還說蘇宏達、余正煌在迫害他，那是國民黨側翼。