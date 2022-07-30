民眾黨新竹市長參選人高虹安，爭取WBC熱身賽在新竹市舉辦，被指是「蹭熱度」，高虹安30日在臉書發文，強調早在半年多前，就協助爭取新竹棒球場舉辦WBC熱身賽，只要向主要承辦單位查詢即可證實。

高虹安30日在臉書發文，指自己長期支持運動， 平時也與WBC主要承辦單位，悍創運動行銷公司互動良好，才會協助媒合爭取科技界贊助商，進一步爭取熱身賽來新竹棒球場舉辦。

至於外傳2023年WBC只會在台中洲際棒球場和雲林斗六棒球場舉辦，高虹安指這是錯誤訊息，WBC除預賽外，還會有官辦熱身賽，只要在台中洲際棒球場1小時車程內，其他場地包含新竹棒球場、雲林斗六棒球場、台中台體大棒球場，都有可能爭取。

高虹安說，悍創運動行銷確實有初步提案規畫，新竹棒球場作為官辦熱身賽第一順位場地，但當初爭取時，並未預期到現在的場地狀況，她與承辦單位已聯繫專家，預計來台會勘，提供場地建議，盼在WBC的定案時程之前改善球場。

也有人好奇，她為何不透過市府爭取官辦熱身賽？高虹安解釋，民間單位本來就可以爭取國際賽事的主辦權，但她沒料到的事，花費高達12億改善工程經費的球場，會在林智堅、沈慧虹的市府監督主導下，出現如此荒腔走板的改建狀況。

她說，若新竹棒球場即時改善，通過大聯盟場勘，WBC官辦熱身賽才有可能在新竹舉行，但如果不通過，也只是新竹失去第一順位舉辦地點的資格，不會有選手被迫在不合格場地比賽的狀況發生。