富邦悍將投手羅力7月23日在新竹棒球場對味全龍拿下生涯第100勝，成為中職第4位百勝投手。悍將球團為羅力推出百勝紀念商品，結算至28日為止預購銷售額已破200萬元，羅力相當感謝球迷們的支持，他表示：「這些收藏品很有紀念價值，我這一輩子都會記得這一刻，證明了我在台灣拿到了100勝。」

羅力上周對味全龍繳出6局無失分的優質先發，投出本季新高的單場8次三振，拿下本季第3勝、生涯第100勝，成為中華職棒史上第4位百勝投手。球團推出羅力100勝紀念商品，包括100勝紀念球衣、紀念球、紀念手套及紀念啤酒杯，於26日開放球迷預購。

羅力的100勝紀念球衣是球團特別準備的驚喜，直到當天9局下半時才提前讓羅力先行穿上，並在賽後脫下風衣亮相，他笑說：「看到球衣的第一眼就相當興奮，迫不及待想要和大家分享，在這（追逐百勝）過程中付出很多的努力，這是相當榮耀的一刻。」

而球迷們也好奇羅力為何選擇啤酒杯作為指定紀念商品，他則說：「在家喝水時就能用到，也能放在收藏櫃裡展示，不論是送給家庭或朋友都是很好的禮物，我也會準備一些送給我的好友們。」

悍將球團表示，將在商品到貨後舉辦羅力百勝簽名會。也在8月3日賽前舉辦羅力百勝頒獎儀式，內野進場球迷可獲得羅力百勝紀念板，同時還有神秘祝賀要獻給羅力，歡迎球迷朋友現場見證榮耀的一刻。詳細商品資訊、報名時間及相關注意事項，可上富邦悍將官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/FubonGuardiansBaseballTeam）查詢。