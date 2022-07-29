體育主播陳楷接受《中時新聞網》專訪。

新竹棒球場啟用後爭議不斷，中職富邦悍將外野手林哲瑄23日在此出賽時，因撲接飛球造成左肩關節唇破裂，確定需開刀治療，預估要花約8個月時間復原，本季提前報銷，事後，他也發文吐難過心聲，憂「造成職業生涯結束」，對此，中廣體育主播陳楷接受《中時新聞網》專訪，也坦言他的受傷對球團跟中華隊都將損失重大。

陳楷針對林哲瑄自己說的「球員真的相當弱勢」，他也提出看法，坦言年薪超過6百萬的林哲瑄，健康的身體是他最重要的保障，而職業球員生涯本就不長，因此在他後半段的生涯，發生如此嚴重的傷害，難免會對未來感到忐忑與不安，因為職業選手可能隨時會因為受傷，而結束自己的運動生涯。

此外，因為林哲瑄受傷，他會將近1年以上無法上場比賽，這不僅造成他個人職業生涯的表現損失，也是富邦悍將球團的損失，加上明年的經典賽，可能是林哲瑄最後一次參與，但這次受傷他很大機會無法替中華隊效力，「這不僅是中華隊的損失，也是整個關心棒球的人的損失」。

陳楷也提到台灣球場的問題已經很久了，其實聯盟都知道，但一直都無法改善，「我們是一個很熱愛棒球的國家，但我們是一個不重視棒球相關技術的國家」，他也說到美國和日本，在球場養護上是他們職棒產業重要的一環。

陳楷認為台灣對於球場養護和保養觀念是非常不及格的，最近幾年是因為有球團認養球場後，才明顯有改善，但國外都是砸重金在興建和維護球場上，反觀台灣都是公家機關蓋好後，不會有後續養護。

這次新竹棒球場就是還在驗收當中，但比賽日期已壓定，聯盟場勘雖然知道有很多小問題，但也沒說不打，只說會改善，但明顯沒有改善到最好狀態，不過也因為有球員受傷，大家才注意到球場的問題，因此新竹市政府一定會把它改到最好，才交給味全龍隊。

而他也說到球場安全最好解決的方法，就是球團一條龍整合，自己來蓋球場，但現實情況是台灣目前職棒球團或是大企業，都不願意自己蓋球場，而是交給政府地方單位建設，而他照著合約蓋好後，其餘就是交給球團自己驗收，雙方就會產生落差。

最後，陳楷認為這次新竹球場事件，若能讓大眾重視運動場館興建標準，帶動運動場館水準提升，他認為是好事，但他比較擔心新竹球場議題會吵起來，很大原因是因為政治之間的攻防，「萬一沒有牽涉到選舉、藍綠，對運動場館建設是不是又回到原點」。