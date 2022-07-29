民進黨桃園市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，總統蔡英文28日特別邀請桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、民進黨立法院黨團總召柯建銘共同會商。前民進黨立委林濁水看到黨內連環爆，忍不出拿出39字建議主席蔡英文。

林濁水29日在臉書發文表示，日以繼夜，連環爆爆不停。建議主席蔡英文：果斷比想想又想想要緊，明快比繼續悶頭豪賭優，價值清楚比價值曖昧好，坦誠比硬梗意志力佳。

網友紛紛表示，「不用怕啦，抗中保台，滿滿的台灣價值就可以打贏選戰了」、「不用怕啦，4個不同意都能洗過去了」、「林治肩千萬別退選，這次是桃園人智力測驗的好機會」、「小智千萬不能退，否則今年選戰的丑角太少很無聊」。

還有網友認為，「台大論文審查會怎麼認定，就怎麼做。尊重學術專業就對了」、「硬拗好像變成該黨傳統了，從阿扁開始，唉，這是愛台灣嗎？」、「頭過身就過」、「已經有前車之鑑，論文絕對可以拗下去的啊…球場一定有人出來扛…沒事的，黨的力量就是勝選的力量」、「民進黨沒救了，看以後怎麼去指責別的政黨？」、