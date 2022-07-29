民進黨桃園市長參選人林智堅陷入碩士論文爭議，美麗島電子報於7月20、21日曾做相關民調，並於25日公布數據。資深媒體人單厚之分析，民進黨要擔心的不僅是「論文門」的外溢效應，更要擔心會不會輸掉整個世代和整體政黨的形象。

根據《美麗島電子報》25日公布的7月民調數據，民眾被問到，論文抄襲的候選人若證明違法，政黨要不要撤換候選人？即便是泛綠支持者也有49.2%認為有必要撤換，僅45.5%認為沒必要。即便有蔡英文總統出面背書，指抄襲事件是選舉抹黑，泛綠支持者也僅有44.2%認同蔡總統的說法，38.7%不認同。

而整體而言，若涉及假學歷或抄襲論文被證明違法，有高達59.2％的受訪者認為有必要撤換候選人，僅32.9％的受訪者認為沒必要。至於蔡英文認為林智堅的論文是選舉抹黑，更有高達58.2的民眾不認同，認同者僅有26.7％。

另外，在6月時，民調20~29歲的民眾有51.1%對民進黨有好感、28.2%反感；到了7月卻變成34.5%好感、54.7%反感。

對此，資深媒體人單厚之在《美麗島電子報》撰文分析，「論文門」重創的20~29歲的「天然台」世代，年輕人投票率越高，反而可能對民進黨越不利，這一點也和2018年有點相似。

單厚之強調，林智堅已經成為民進黨的「破窗」，任何人都可以朝論文門扔兩塊石頭。民進黨要擔心的不僅是「論文門」的外溢效應，更要擔心會不會輸掉整個世代和整體政黨的形象。