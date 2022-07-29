曾威凱看到翁達瑞發言後，晚間表示一定會提告。(圖／曾威凱臉書)

林智堅論文門燒不停，余正煌日前出面自清，並反控林智堅才是抄襲者，自稱旅美教授的深綠臉書帳號「翁達瑞」今天則是連發2篇稱論文門「已經破案」，控訴余正煌是抄襲者，對此余委任律師曾威凱表示「一定會告」。

翁達瑞今天在臉書宣稱林智堅論文門破案，列出10點邏輯推理，指控余正煌才是抄襲者，接著又另PO一篇文章，痛罵余正煌連律師都敢騙，膽大包天，造假掩飾抄襲，甚至稱兩位律師也是抹黑林智堅的共犯，得意稱「好險有我這個追根究柢的學者，否則民眾就被誤導了。

對於曾威凱要提告，翁達瑞信心滿滿，表示不怕。(圖／翁達瑞臉書)

余正煌委任律師曾威凱晚間則在臉書表示「一定會提告」，前外交官劉仕傑也留言「要不要來交換經驗」。網友也憤恨不平：「躲在美國抹黑真的很可惡」、「終於可以看這人真面目了」、「以為匿名說話就不用負責」、「就知道有人會波髒水」、「買雞排卡位」。對此翁達瑞說，人民有提告的權利，也有被告的義務，針對官司訴訟，我不會對外放話，法庭見真章才是王道。

此前，翁達瑞才因新竹棒球場風波力挺林智堅，稱受傷的球員都只是皮肉傷，更抹黑職棒工會宣布停賽是小題大作，配合國民黨進行政治鬥爭，慘遭憤怒球迷灌爆臉書，讓翁當天急忙道歉。