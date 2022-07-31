美國眾議院議長裴洛西正搭乘專機前往亞洲行，她連續發布4條推特，內容都是涉及美國國內醫療問題，沒有提及亞洲行，也沒有提到台灣。據環球網報導，裴洛西4條推特中，前3條為關於醫療問題的聲明內容，而最後一條推文附帶向讀者推薦閱讀其聲明全文的連結。

其聲明稱，在美國總統詹森1965年7月30日簽署聯邦醫療保險和聯邦醫療補助57周年紀念日到來之際，眾議院議長裴洛西發表聲明。

裴洛西稱，「57年前，美國從根本上改變了我們照顧我們社會中最弱勢成員的方式。自詹森總統簽署醫療保險和醫療補助成為法律以來的幾十年裡，它們一直是美國人健康、安全和正義的支柱。然而就在我們慶祝我們國家最偉大的立法成就之一的時候，共和黨人卻在密謀徹底終止醫療保險和醫療補助計畫，浙將剝奪數千萬美國人的醫療保險。」

裴洛西在聲明中稱讚民主黨力推的平價醫療法案，讚揚民主黨人正面對抗來自共和黨的攻擊，「在拜登總統對公平和正義的願景的指導下，眾議院民主黨人仍然致力於實現醫療保險和醫療補助計畫的基本承諾：醫療保健是一項權利，而不是特權。我們將永不鬆懈地為所有美國人建設一個更健康、更安全的未來而奮鬥：擴大保險範圍，降低保費，削減處方藥成本。」