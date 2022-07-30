裴洛西傳將訪台 全球冒冷汗

盛傳美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將率團訪台，引發中美針鋒相對，緊張升高。然而，她至今拒絕證實相關消息，只說過美國表達對台灣支持很重要。

然而，據CNN新聞網30日報導，就在北京重砲抨擊，美國議員紛紛表態，支持裴洛西訪台下，身為爭議中心的台灣卻相對低調。儘管行政院長蘇貞昌對她長年以來的支持表示非常感謝，也對她可能來訪表示歡迎，但總統蔡英文既未表達支持，也沒有表示反對。

分析家說，這相對沉默是因為台灣發現自己處境尷尬。他們指出，台灣靠美國軍售的武器自衛，因此不想表示出抗拒美方第3號政治人物的支持。然而，台灣要是表現得太熱切，又可能要冒火上加油，令北京更憤怒的危險。

台灣外交部周四說，沒接到有關裴洛西訪台的任何確切消息，也沒有對相關事宜的進一步評論。而知情人士透露，裴洛西打算美國時間周五啟程，展開訪問日本、韓國，馬來西亞和新加坡的行程，但還沒確定，會不會到台灣。

政治分析家說，台灣當局保持低調的部分原因在於，要是裴洛西真的訪台，比較可能會歸咎華府，而不是台灣。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛（Wen-ti Sung）說，保持低調，避免給人台灣主動鼓勵裴洛西來訪，符合台灣政府的利益。要是裴洛西到訪，台灣仍保持沉默，很可能會被解讀為是美國，或是裴洛西做的決定。