面對複雜嚴峻的內外部環境，中國大陸經濟增長從第一季的4.8％，放緩至第二季的0.4％。不過，人民幣兌美元自6月末的6.70左右，僅小幅下行至近日的6.75附近。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯策略師陳得能指出，中國最近公布的經濟數據不錯，6月採購經理指數（PMI）顯示的商業信心恢復、出口增長進一步加快，零售銷售增長更由負轉正。然而，在7月下旬，全國單日新增本土感染病例回升至接近1,000例，市場關注新一輪出行限制措施對經濟的影響。

陳得能也點到，中國多地樓市出現「斷供潮」，房地產行業面臨不小的挑戰，市場關注短期內對經濟及金融系統產生的風險。

「中國經濟形勢滿佈挑戰，下半年復甦的道路應該不會平坦」，陳得能表示，與此同時，全球經濟的不確定性揮之不去，美元或許保持較強的趨勢，瑞銀財富管理估測，人民幣可能進一步下行至6.8～6.9。

因此，他建議，投資者應在未來一或兩個月為人民幣多頭頭寸做好避險。不過，隨著中國經濟逐漸復甦，加上美國通膨有所降溫，讓聯準會能夠放慢緊縮的步伐，瑞銀財富管理預計，人民幣在第四季將趨於穩定。

美國經濟成為美元前景的指標。為壓抑美國通膨，聯準會繼6月升息75個基點後，7月28日再次上調利率75個基點。在美國經濟實現軟著陸的情景下，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，亞太貨幣未來12個月有望復甦。不過，美國經濟一旦硬著陸，這將威脅到亞洲增長動力且引發資本流出地區，亞太貨幣在此情景下將會走軟。

近月以來，市場對美國經濟的擔憂日益增加，央行急速的緊縮步伐並未提振美元，美元指數（DXY）自7月中旬回落接近2％，亞太貨幣兌美元自5月中旬以來也主要在整盤。因為投資者擔心聯準會過度收緊政策，從而引發經濟衰退，對美元的興趣因而減弱。

「美元的走勢主要取決於美國經濟前景」，陳得能再次強調，並不是聯準會的鷹派程度。不過，美國經濟增長與美元之間的關係不是線性的。如果美國經濟溫和而有序地放緩（即軟著陸），而全球增長保持強勁，這應會損害美元的表現。然而，美國經濟一旦硬著陸，並導致全球增長前景惡化，這將引發資本流出新興市場，投資者對美國國債和美元的避險需求增加，這反而會提振美元。