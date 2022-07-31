近期日本防衛省統合幕僚監部公布，中共海軍海洋綜合調查船2艘（海洋二十三號、海洋二十五號），7月27日由東海，28經日本鹿兒島以南海域、過大隅海峽，往西太平洋活動。另一艘共軍海洋綜合調查船1艘（海洋二十二號），29日由黃海經對馬海峽往日本海。前者情況特殊，引發日本高度關注，派遣機艦伴隨監視。

首先，上述共軍海洋綜合調查船，經查證為636A型綜合海洋調查船，首艘於2003年由蕪湖造船廠建造。整體由中共船舶工業集團公司船舶及海洋工程設計研究院設計，依據636型綜合海洋調查船改良，提升該型船減振減噪裝置與增加諸多測量系統，可進行水深、海底地貌與海底表層地質、掃海、海洋重力、海區溫度、鹽度、密度等，以及驗潮、海洋氣象觀測與投放軍用浮標等任務。滿載5800多噸、可續航天數2個月。

其次，由於上述三艘海洋綜合調查船均屬中共軍方所有，海洋二十二號與海洋二十五號隸屬北部戰區海軍駐山東青島黃島區偵測船大隊、海洋二十三號隸屬南部戰區海軍駐廣州海珠區海測船大隊。從隸屬北海艦隊與南海艦隊觀之，渠指揮層級應為中共海軍司令。依共軍三艘海洋綜合調查船與國家海洋局、科研及學術科研單位等隸屬不同，故從軍方任務、船型特性、噸位、無遠洋綜合補給船伴隨、可在海上航行2個月、推斷短期將不會返回駐地歸建，並分在日本海、日本周邊海域、西太平洋執行有關遠海海洋軍事測量任務。

最後，回顧日本於去（2021）年9月曾在鹿兒島縣奄美大島東側毗連區發現一艘共軍潛艦在前述海域潛航，附近有一艘共軍飛彈驅逐艦警戒。2020年6月前述海域水下一艘外國潛艦由西太平洋往東海潛航。2014年12月大隅海峽附近有共軍潛艦活動。2003年11月12日，一艘035型傳統動力潛艦浮航於九州鹿兒島縣佐多岬以東約40公里大隅海峽往西航行。觀察中共潛艦多次進入日本海與俄羅斯海軍在前述域進行海上聯合演習之經驗，可見黃海經對馬海峽往日本海，也是共軍潛艦活動的水下航道。

依據近年中共海軍潛艦部隊頻密在台灣、日本周邊海域、西太平洋水下進行遠航活動、共軍海洋綜合調查船海測裝備與任務性質觀之，其三艘所行經的海域及航線，將測量近海以外之遠海海區的海況與水下等相關資訊，以提供中共海軍水面部隊，以及潛艦部隊未來執行遠海軍事訓練任務所需航行與戰場部署，以及水下匿蹤參資。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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