據新華社報導，大陸國家主席習近平26日下午，在北京釣魚台國賓館與印尼總統佐科威舉行會談，就雙邊關係以及共同關心的國際、區域問題深入交換意見。佐科威是大陸舉辦北京冬奧後首位接待的外國元首。當晚，習近平和夫人彭麗媛為佐科威和夫人伊莉亞娜舉行晚宴，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等人出席。

習近平在會上強調，中國和印尼發展階段相似，共同利益相連，理念道路相通，前途命運攸關。構建中印尼命運共同體是兩國人民的共同心聲和普遍期待。中方願與印尼以此為統領，鞏固戰略互信，堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，堅定支持彼此探索符合本國國情的發展道路，堅定支持對方發展經濟、提高人民生活水準。

習近平表示，雙方要推動高品質共建「一帶一路」合作不斷走向深入，結出更多碩果。力爭如期高品質建成雅萬高鐵，實施好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目。中方將繼續全力支援印尼建設區域疫苗生產中心，密切公共衛生合作，願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品。中方願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數字經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

習近平指出，雙方要同舟共濟，展現開發中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，為推進全球治理提供東方智慧，貢獻亞洲力量。中方全力支援印尼主持召開二十國集團領導人峇里島峰會，願與印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功。中方也將全力支持印尼當好明年東協輪值主席國，願與東協加強團結協作，聚焦「五大家園」建設，不斷釋放中國東協全面戰略夥伴關係新動能。中方歡迎印尼繼續積極參與「金磚＋」合作，讚賞印尼支援和重視全球發展倡議和全球安全倡議，願就此加強溝通合作。

佐科威表示，預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功。印尼和中國是全面戰略夥伴，確立了共建命運共同體的重要目標，彼此合作是互利共贏的，不僅給兩國人民帶來福祉，也為地區和世界和平與發展作出重要貢獻。在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和中國的良好合作體現了雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量。印尼願與中方一道，不斷深化兩國全面戰略夥伴關係，為促進地區和平和全球發展作出更大貢獻。

佐科威指出，印尼欽佩中國在扶貧方面取得的傑出成就，願借鑒中方成功經驗。歡迎中方積極參與印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園建設，加強「全球海洋支點」構想與共建「一帶一路」倡議戰略對接，深化投資、技術、疫苗、醫療衛生等領域合作。雅萬高鐵是印尼快速發展的象徵，印尼願與中方共同努力，確保雅萬高鐵按時竣工運行。感謝中方支持印尼做好二十國集團主席國工作，印尼願與中方密切協調，推動二十國集團領導人峇里島峰會取得成功。作為明年東協輪值主席國，印尼願為東協與中國關係發展做出積極努力。

雙方還就烏克蘭危機等問題交換意見，認為國際社會應該為勸和促談創造條件，為烏克蘭局勢緩和降溫、穩定全球經濟秩序發揮建設性作用，共同維護好來之不易的地區和平穩定局面。會後發表《中華人民共和國和印尼共和國兩國元首會晤聯合新聞聲明》，並簽署關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。