8月1日至2日務必上高雄幣平台「活動預約」畫面點選已預購項目，並點擊「我要結帳」進入購物車畫面，於預購項目點擊「請選擇購買券」，勾選欲結帳之券數數量，確認結帳欄選擇之數量金額，按下「確定結帳」進入結帳畫面完成付款，始完成報名。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

2022臺灣文博會與台灣設計展的舉辦，讓高雄市政府發起「台灣設計設計台灣」系列城市活動，活動官網中的「高雄幣平台」也將於8月1日中午12點正式開放；眾所期待的文博遶境與文青商店，也都一併啟動，未來將再推出特色餐廳、飯店套裝行程等，將活動舞台延伸到整座城市，達到「創意逛大街」的目的。

這次高雄市政府推出線上線下同步行銷的「創意逛大街」，主打富有在地特色並兼具設計感的文創品牌店家，透過高雄幣平台註冊、儲值完成便能享有市府加贈20％的回饋機制，也就是說儲值高雄幣100點實際可消費120點，儲越多賺越多，儲值回饋最高到1000點。

眾所矚目的文博遶境活動首波場次在7月25日中午12點一開賣，即被秒殺，民眾紛紛詢問何時開放其他遊程場次選購。這次文博遶境最後加碼，開出兩條特殊鄉間優游路線，包括杉林六龜的古道溫泉二日遊，享受茶香滿園，沉浸溫泉魅力；前進彌陀永安戲耍皮影戲與陶藝的鄉間文藝體驗。準備帶領民眾深入探索港都城市的百年璀璨風貌。

8月1日中午12點將統一開放文博繞境的32條路線，超過上百場次的遊程，民眾當日上午10點可先行至高雄幣平台完成會員註冊及儲值，才不會錯過搶購。

「創意逛大街」活動除了官方精選限量商品，如台灣IP限定款T-shirt、一卡通，各店家也絞盡腦汁端出限量、特色商品來吸引消費者。位處美濃區的「樂愛餵羊」則透過認股農地，農家定期回報了解白玉蘿蔔整個種植的過程，約定冬天來到現場採收蘿蔔不單單有趣，更增添許多的教育意義；還有許多特色商店祭出不同限定優惠及活動，希望民眾能體驗到高雄的熱情與風華。

高雄市文化局提醒7月25日文博遶境首波遊程預約成功取得購買券序號的民眾，8月1日至2日務必上高雄幣平台「活動預約」畫面點選已預購項目，並點擊「我要結帳」進入購物車畫面，於預購項目點擊「請選擇購買券」，勾選欲結帳之券數數量，確認結帳欄選擇之數量金額，按下「確定結帳」進入結帳畫面完成付款，始完成報名，沒有完成付款的預約名額將於8／3中午12點釋出。高雄幣平台可透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具，多元付款方式儲值取得高雄幣，還有市府加贈20％的回饋機制，歡迎大家多加使用。