許多家長帶著小朋友起個大早前往北投體驗「2022北投割稻趣」農民生活。（鄧博仁攝）

許多家長帶著小朋友起個大早前往北投體驗「2022北投割稻趣」農民生活。（鄧博仁攝）

許多家長帶著小朋友起個大早前往北投體驗「2022北投割稻趣」農民生活。（鄧博仁攝）

許多家長帶著小朋友起個大早前往北投體驗「2022北投割稻趣」純手工的脫穀程序。（鄧博仁攝）

一位小朋友起個大早前往北投體驗「2022北投割稻趣」碾米程序。（鄧博仁攝）

許多民眾攜帶各式風格的衣服及道具，創作自家獨一無二的稻草人。（鄧博仁攝）

許多民眾攜帶各式風格的衣服及道具，創作自家獨一無二的稻草人。（鄧博仁攝）

北投割稻趣回來了！過去兩年受疫情影響停辦，今年終於回歸，北市產業發展局、北投區農會及農田水利會七星管理處聯手於7月30日(六)及31日(日)在公正橋福德宮各舉辦一場次，活動包括傳統祭天儀式，還有割稻、脫穀、碾米、稻草人裝飾等水稻文化體驗。許多民眾攜家帶眷一早就到農田裡體驗在地濃厚的傳統割稻儀式。

產業發展局表示，時值炎熱的盛夏，也是金黃色稻田收成的季節，為讓市民喚起對土地及農業的關懷與重視，同時感受有別於都市的生活模式，親身參與農家生活，特與北投區農會辦理「2022北投割稻趣體驗」活動，體會早期農夫徒手收割稻穀時的辛勞。

一位小妹妹拿著自己割的稻子，從脫穀、碾米到稻草人裝飾全部體會一次，更有許多民眾帶著自己心愛的衣服及道具去做稻草人，並與稻草人合影留念。雖昨晚北投下著大雨，讓今天活動涼爽些，不過還是讓體驗民眾汗水直流。當流著汗水同時，大家體會到唐朝李紳《憫農》這首詩「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」更加珍惜得來不易的食物。