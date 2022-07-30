清潔人員挺進5樓進行清掃。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

邊消毒邊清掃，味道令人難以忍受。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄三民區寶獅里克武路一處透天厝民宅，因長期堆放大量雜物不打掃，整棟樓老鼠蟑螂為患，環保局出動大批清潔隊人員到場清理，今天邁入第5天，今天「挺進」地下室、4樓及5樓清理，辛苦的清潔隊人員仍記得清理首日如下起「蟑螂雨」，到後面則是老鼠愈來愈多，又得在充滿惡臭味、霉味加上消毒味中清掃，都得定時換班才能進行工作。

全棟透天厝除了1至4樓，還有地下室，清理難度超出想像，環保局表示，今天會針對地下室、4樓及5樓進行清理，出動42人及1輛消毒車、2輛垃圾車、2輛資源回收車，預計今日即將慢慢收尾。環保局清潔隊總計5天以來，清出一般垃圾約近26000多公斤，資源回收物約2300多公斤，相當驚人。

更令人頭皮發麻的是，現場估計有千隻老鼠、萬隻蟑螂亂竄，記得剛清掃的第一天，一翻開雜物所有蟑螂全爬了出來，而清到後面則是老鼠愈來愈多，由於這些老鼠發現有人後開始四處躲藏，現在一一清理，全都都跑了出來。

當地寶獅里長林昆明憶起第一次看到屋內環境真的是難以置信，現在終於進行清掃，對附近居民來說真的是「解脫！」，大家都非常開心，終於還給當地一個整潔環境，也對於清潔人員表達高度敬意，直呼「真的不是人做的！」，尤其進到屋內惡臭味、霉味加上消毒味，根本難以忍受，還得換班才能進行清掃。