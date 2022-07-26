王子邱勝翊（左）與楊千霈因「老鼠」熟識。（《9館不打Yang》提供）

楊千霈為了新一季Podcast《9館不打Yang》親自敲通告、發來賓，首選就是身兼歌手、演員及潮流品牌主理人，擁有多重身分的王子邱勝翊，楊千霈笑說當初提人選時，製作人相當質疑，「發得到嗎？因為王子近期因《全明星運動會》人氣爆棚、行程滿檔」，楊千霈當時信心滿滿的表示：「沒問題交給我！」意外透露2人多年好交情。

事實上，2人從未合作過戲劇、音樂，真正見面的次數也不超過5次，2人之所以結緣全跟「老鼠」有關，楊千霈相當喜歡卡通人物「米奇」、「米妮」，王子之前的潮流品牌翻玩米奇系列，有了共同話題的2人因此打開話匣子，還互稱「米奇王子」、「米妮公主」，就連王子在異地工作看到相關周邊時，都會忍不住想起對方還特別寄出禮物，讓楊千霈相當感動，「一直都覺得王子是弟弟，但想不到他心思這麼細膩貼心。」

楊千霈在節目中把握「網友相見歡」的機會，爆料王子多項貼心舉動，也正式感謝王子在多年前帶大批朋友遠赴基隆捧場她所演的舞台劇，楊千霈說剛認識的時候王子還在偶像團體活動，開口邀請舞台劇時以為王子只是客套不好拒絕，沒想到他不僅說到做到，還帶了一群好友捧場，相當有情有義。