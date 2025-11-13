交往7年且結婚2年的余祥銓、柔柔今（13日）替女兒小元寶舉辦2歲生日派對，好友楊昇達、若綺、熊熊等都到場同歡。未到場的爺爺余天、奶奶李亞萍表示，這是年輕人的活動，擔心自己掃興，所以決定晚上在家替小元寶慶生。

余祥銓說，有許多廠商邀請余天表演，但他無論海內外的場次都一一拒絕，「爸爸覺得他年紀大了，但其實我可以幫他分擔、唱個幾首，廠商都很願意啊，我在星馬很紅耶」。柔柔則說，余天身體狀況穩定，健康無虞。

若綺（左起）、楊昇達、余祥銓、柔柔一同受訪。（池宗玲攝）

兩人也透露，李亞萍現在都在家追劇，最近特別熱愛看清粉刺、挖地瓜、撈魚的影片，直呼很療癒，但余祥銓對此很不解，「她每天都在看，連吃飯都要給我看」。

小元寶邁入2歲。（池宗玲攝）

近期，演藝圈閃兵風波不斷，遺傳僵直性脊椎炎未服兵役的余祥銓說，他當年剛從加拿大返台，余天就要他入伍，「我爸說我欠管教。我去三總檢查，因為僵直性脊椎炎被驗退，而且骨頭會沾黏，我就跟我爸說『國家不要我』。」但實際上，余祥銓持有加拿大護照，本就不用當兵。

他說，爸爸余天同樣患有僵直性脊椎炎，現在已經壓迫到脖子，所以很多時候都會駝背。而他也因為該疾病坐久就會感到不適，身高也因此變矮，從177.8公分變成174點多公分。