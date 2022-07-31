自英國《金融時報》於7月18日獨家透漏，美國眾議長裴洛西女士計劃於8月份訪台後，各種媒體對裴是否真會造訪台灣的報導說法紛紜。中國外交部及軍方都提出警告，指其訪台會嚴重破壞中國主權和領土完整，軍方甚至撂下重話，表示「絕對不會坐視不管」；陸官媒甚至還沙盤推演裴訪台的各種路徑，以及共軍的各種因應方案。

裴洛西29日（當地時間）啟程前往亞太地區展開訪問，行程包括日本、南韓、馬來西亞及新加坡。但外界最關注的台灣行被列為「暫定」（tentative），目前仍不清楚她是否會訪台。裴洛西本人也以事涉安全為由，拒絕回答是否仍將訪台的問題。此一作法猶如美國對台海問題採行的「戰略模糊」策略。

美國總統拜登雖曾試圖勸阻裴不要訪台，並指出「軍方認為現在不是個好主意」；美國的外交與情報機構也為裴做了訪台風險評估。但美國總統和行政單位基於三權分立，無法命令和左右裴氏的出訪行動，惟裴洛西似已陷入騎虎難下境地。堅持訪台可能引發中美外交甚至軍事衝突，若取消裴很想造訪的台灣，就顯示了她本人對中共的軟弱。也因此白宮表示決定權在裴本人。

裴洛西一直是堅持鼓吹六四精神的美國政要。今年的天安門事件33週年，她指出「讓我們再次誓言讓他們心中燃燒的自由之火生生不息。」值得一提的是，裴曾在六四事件發生兩年後造訪天安門廣場，並與兩位國會議員拉起支持民運人士的橫幅，用中英文寫著「獻給為中國民主事業犧牲的烈士」，但很快就被武警驅離。

其次，猶記得前年2月4日，川普總統在國會發表國情咨文演講。演講之前川普要將講稿副本遞給裴洛西時，她在接住講稿時伸出另一隻手要與川普握手，但川普無視裴的善意舉動，立即轉身面向議員。演講結束時，令人意外的是裴洛西竟直接將川普的講稿當眾撕毀。裴在接受媒體採訪時回應稱「能做不一樣的選擇需要勇氣」。

裴洛西已經高齡82歲，自1987年起擔任加州選出的眾議員，2001年即成為史上首位少數黨女黨鞭，2003年成為首位女性眾議院少數黨領袖。2007至2011年以及2019年至今擔任眾議院議長。她也是僅次於副總統兼參議院議長賀錦麗，在美總統繼任順序中排名第二。也因為她有如此顯赫的政治背景，才會引起北京極度不滿，訪台之行自然成了國際注目焦點。

從上述裴洛西對天安門事件的反應，以及當眾對川普總統表達不滿的行動，可以約略看出她有著極為剛烈的個性和氣魄，凡事不會隨他人起舞。他在美國政壇上的表現，堪比有「鐵娘子」之稱的英國前首相柴契爾夫人。因此就目前的情勢發展，裴洛西訪台已是箭在弦上，尤其是所有的行程細節未見公佈，到訪台灣的機率極高。畢竟年底的美國期中選舉後，裴氏恐將去職，若失去此次良機，爾後恐怕機會不再。

其實裴氏訪台倒也不需以敲鑼打鼓、公告天下的方式進行，只要能達到目的，其他還有許多的方法可以採行。例如裴在訪問日韓之後，不一定就非得訪問台北，大可先前往東南亞國家，再以秘密方式飛抵台北，以避免引人注目，並可降低一般人預期的訪台行程。就算直接來台，台北的政要亦可配合以密會方式行之，並於裴離台後再公布消息。

另外，不論裴是從韓日直飛台北，或自東南亞來台，她無須非得搭乘美國軍機或行政專機，一般的民航機也未嘗不可。如此既可省去美國軍機護航，共軍戰機也不用升空伴飛，甚至攔截，藉以化解美中雙方上映「空中危機」。這些兩全其美的訪台方式，既可對極為重視面子的北京有所交代，也讓美國和裴洛西贏得了裡子，使美中雙方出現雙贏的結果。

至於對民進黨政府而言，相信也會樂見這種密會方式，畢竟蔡英文政府辦過的各種外交花招之一的「秘密外交」前例甚多；尤其是在目前選舉民進黨所面對的「雙門醜聞」案後，可以打上一劑強心針，又可以讓外交部再創「重大突破」，也同時有了大內、外宣的機會，乃是一穩賺不賠的生意。

日前拜登與習近平舉行視訊峰會，大陸外交部發言人趙立堅指出：「這次通話是在裴洛西一直計劃訪台的背景下舉行的」，顯示雙方領導人可能已有了「沒有共識的共識」。預期美國不想在期中選舉前惹事，中共也不致在20大前鬧事。裴氏低調秘密訪台，雙方都能給國內民眾有所交待，讓裴洛西台北之行只是美中諸多爭執中激起的一點漣漪而已。

（作者為大學英文講師）

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