中國大陸對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣祭出威脅。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（31）日發布新聞稿公布亞洲行程，行程中包含新加坡、馬來西亞、南韓、日本，但未出現台灣。

美國眾議院議長裴洛西的官網今日公布新聞稿，指出裴洛西將率領國會代表團前往印太地區。

During our travels, we’ll continue to convey Congress & America’s gratitude for our brave Servicemembers stationed abroad, whose service makes the region & world more stable & safe. Read my statement on our Congressional delegation to the Indo-Pacific.https://t.co/XigagZXoqb — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

聲明稿首段指出，裴洛西將帶領國會代表團前往印太地區，包括拜訪新加坡、馬來西亞、南韓及日本，此行將聚焦印太地區的共同安全、經濟夥伴關係及民主治理。聲明稿全篇並未提到台灣。

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022

裴洛西在聲明稿中表示，「國會代表團前往印太地區，重申美國對這個地區的盟友及友人堅定、不可動搖的承諾」，「在新加坡、馬來西亞、南韓及日本，我們的代表團將舉行高階會談，討論我們可以如何進一步推動共同利益及價值，包括和平與安全、經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權及民主治理。」

「在拜登總統的強力領導下，美國堅定致力於在這個地區進行聰明、戰略性交往，理解自由及繁榮的印太地區對我國及全球的繁榮至關重要。」

裴洛西表示，專家在夏威夷停留加油後，她與代表團聽取了美國印太司令部（USINDOPACOM）的簡報，並且拜訪了珍珠港紀念館及亞利桑那號戰艦（USS Arizona），代表團對在珍珠港事變中遇難的英勇美軍致敬，她說代表團將持續在旅程中對駐守海外的美軍表達無限感激，指出美軍讓地區及世界更穩定及安全。

裴洛西也公布參與此行的代表團成員，包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、華盛頓州眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、韓裔眾議員金安迪（Andy Kim）。

裴洛西表示代表團成員涵蓋支持發展美國、亞太強大夥伴關係的擁護者，代表團期待召開富有成效的會談，以持續推進美國在亞太地區的價值、利益及增強夥伴關係。