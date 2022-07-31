台灣國樂團日前舉辦《NCO器樂大賽─2022嗩向無敵新秀選拔》決選，決選結果第一名為溫育良、第二名為廖亨碩，分別獲得6萬元與3萬元演出費，未來將與台灣國樂團合作音樂會。最佳魅力舞台獎由廖亨碩獲得，而現場觀眾投票決定的最佳人氣獎，得主是溫育良。

歷經初選與複選後，最終由5位青年嗩吶演奏家進入決選，決選指定曲為作曲家王乙聿的嗩吶協奏曲《織帕在哪裡》，評審團蘇文慶主席表示，此曲是少數以原住民歌謠為創作素材的嗩吶曲，樂曲開始就有濃濃的歌謠風格，全曲需掌握微分音、快速吐音等技巧，並兼顧表現樂曲的趣味性，挑戰性十足，「所有決選選手不但基本功扎實，對於哨子控制、氣息運用層次豐富，個個技藝高超。」

國立傳統藝術中心陳悅宜主任表示，NCO器樂大賽已陸續為笙、琵琶、古箏、胡琴、柳琴、笛、揚琴等優秀演奏家提供展露頭角的舞台，今年邁入第十屆，由嗩吶登場，第一及第二名得主將與台灣國樂團合作演出，讓世代傳承的願景，在精彩賽事中實踐。