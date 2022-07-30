南投「埔里阿嬤」陳綢從小當養女沒機會受教育，因善念一生拉拔幫助弱勢和迷途青少年，去年國立暨南國際大學頒授阿嬤名譽博士，在徵詢過程中，她數度懇辭，表示「沒唸過書，不夠資格」，表示良顯堂和兒少家園皆靠大家幫助，不敢居功，校方仍頒發；阿嬤說，還是持續為社會努力。

國立暨南國際大學指出，阿嬤雖沒受過正式教育，但長期受邀擔任法院和地檢署的榮譽觀護人，自願爭取難度最高的受輔導對象。阿嬤將社會服務的重心，聚焦於兒童青少年問題的預防，藉由基礎的教育輔導，減少未來的社會問題；去年11月5日，頒授財團法人良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢女士名譽博士。

暨大表示，陳綢阿嬤7歲時因家貧，被送當養女。後來罹患各種癌症，經廟宇收留奇蹟病癒後，重新體悟生命意義；既大難不死，就是上天要她多做善事。發願救助社會苦難，不畏自身病痛與外界異樣眼光，推動福利、教育、醫療、宗教、司法、環境保護等工作，以追求良善社會為終身職志，半個世紀以來始終如一。

陳綢阿嬤偉大的志業不僅改變她原本平凡的人生，挽救了許多弱勢家庭和愁苦無助者，同時也得到埔里在地鄉親的支持與認同，故多以親切溫馨的口吻稱呼她「阿嬤」或「師父」；「陳綢阿嬤」、「阿綢師父」便成了廣為週知的埔里名人。

暨大指出，39年前陳綢阿嬤成立「玉清宮良顯堂慈善會」，擴大舉辦義診、濟貧、救難，助學以及青少年輔導等社會福利項目。全心投入家扶中心青少年安置輔導工作，24小時全職義工的方式，陪伴孩子們作息，用父母愛來輔導感化這些「飛行」少年。她體罰累犯10次錯誤的學員，先打自己，再打學員，身兼嚴父慈母雙重角色體現「幼吾幼以及人之幼」古訓。

22年前阿嬤成立「財團法人良顯堂社會福利基金會」，並擔任首屆董事長。該基金會陸續於96年及101年，成立附屬的陳綢兒少服務中心及陳綢少年家園；後者於105年更名為陳綢兒少家園，擴大收容對象包含年幼兒童。

陳綢阿嬤常掛在嘴邊的是：「救一個有問題小朋友，卡贏教三個大學生。只要伊走正途，將來就不會危害社會，對社會就是資源」。她用手勢比著：「人字是二劃相抵，長的一劃是老師，短的一劃是學生，兩個互相支持；缺乏學生老師就沒有工作，缺乏老師學生就沒有未來」。

暨大武東星校長感念陳綢阿嬤對於青少年輔導教育的貢獻。他表示，即使阿嬤自己一身病痛，並罹患數種的癌症，卻是救苦救難的人間菩薩，關懷孩童與弱勢的族群，因為如此，為表彰陳綢阿嬤崇尚品格教育，及他對於教育與社會的影響，決定將名譽博士頒給阿嬤，留給後世可供學習的模範。