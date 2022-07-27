台南市喜樹灣裡市地重劃工程今天啟動，未來可望帶動南區發展。(曹婷婷攝)

台86東西向快速道路完工通車以來，台南南區交通便利性提升，南區推出大樓建案，房價從每坪10萬元漲至30萬元，喜樹灣裡市地重劃區今天動土，全區面積29.59公頃，98％為公有地，市長黃偉哲表示，待重劃工程完成後，將與中央攜手合作興建社會住宅。

喜樹灣裡市地重劃區29.59公頃土地，其中98％為公有地，惟長年處於未開發，乏人管理而造成環境髒亂，經台南市政府與財政部國有財產署一起投入擘畫市地重劃，今天由黃偉哲與財政部國有財產署署長曾國基等人一起主持動土儀式，宣告工程啟動，預計2024年12月完工。

黃偉哲表示， 喜樹灣裡重劃區將斥資近10億元打造，公共設施相關用地面積高達約11公頃，加上營建署補助2.2億元建置滯洪池與抽水站，改善當地治水防災需求，重劃完成後，將與營建署攜手興建社會住宅，尤其，南區離市區近，交通位置也佳，重劃完成後，除可配合南區、安平區發展，興建社會住宅也能滿足隨著地方發展而上升的社宅需求量。

黃偉哲強調，他推動的居住正義有3箭，其中1箭就是社會住宅，台南市目前已簽約動工或規畫設計中的，將近有7000戶，年底前還會再增加500戶，重申市府很用力推動社會住宅。

地政局長陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃全區面積29.59公頃，規畫開發住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公共設施的公園、綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他相關公共設施約1.54公頃。

陳淑美指出，該重劃區位於南區新興區域，隨著台86東西向快速道路完工通車，可串聯西側黃金海岸一帶濱海遊憩軸線，喜樹灣裡地區發展指日可待。期望透過市地重畫，為地方開闢公共設施、活化住宅基金土地與改善地區治水減災等三贏局面。