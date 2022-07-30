頭份市公所30日上午表揚模範父親及好人好事楷模。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所30日上午表揚模範父親及好人好事楷模。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所30日上午表揚模範父親及好人好事楷模。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所30日上午表揚模範父親及好人好事楷模。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市及竹南鎮公所為歡慶父親節，30日上午分別舉辦模範父親及好人好事楷模表揚，頭份市模範父親及好人好事楷模共有49人獲獎，竹南鎮則有26人獲獎，頭份市羅雪珠、竹南鎮長方進興親自頒獎給獲獎得主，期勉能帶給社會善良樂助的風氣。

頭份市2022年模範父親暨好人好事代表表揚活動，30日上午在東興河濱公園舉行，本年度獲選為模範父親代表及好人好事楷模者共計49名，由各里辦公處推薦，經市公所召開評選委員會，依公正、客觀的評審標準選拔。

頭份市模範父親為：謝榮富、林本源、李文雄、孫清澤、張文政、葉紫源、陳松青、陳宏樑、林祖化、林祖仁、廖宏興、林阿榜、古進昌、溫德應、黃壽生、蘇祥裕、劉玉松、徐榮金、徐日田、溫慶針、黃貴郎、金壘謨、邱賢輝、彭增土、萬榮淡、陳文才、曾文鋒、彭政廷、杜文男及陳源順等30名。每位模範父親皆是勤儉持家，積極教育與栽培子女，並參與社會公益事業、樂於奉獻自我，其言行堪為子女楷模及地方表率。

頭份市長羅雪珠誠摯的感謝每位父親對家庭的付出及辛勞，向偉大的爸爸們道聲：「父親節快樂!」，並感謝好人好事代表對社會的奉獻，將為大眾樹立典範，使未來更加進步美好。

竹南鎮模範父親暨好人好事代表表揚大會，則是在竹南鎮公所3樓演藝廳舉辦，獲獎者經各里辦公處、鎮民代表會及承辦社團推薦，共選出24位模範父親及2位好人好事，模範父親名單如下：營盤里謝文良(縣表揚)、鎮民代表會許明炎、公義里曾源吉、海口里黃寬裕、龍山里鄭宗惠、公館里鄭石富、港墘里林聰棋、聖福里林啓津、大埔里劉珍華、中英里陳福田、天文里葉清祥、中港里林柏堂、竹興里林清松、新南里施彥昌、中華里陳慶文、開元里洪木春、竹南里林吉田、中美里林福祥、佳興里楊秋法、山佳里謝萬財、龍鳳里張坤龍、正南里林茂陽、崎頂里葉水金、苗栗縣欣緣婦工協會陳德盛。

竹南鎮長方進興表示，公所辦理模範父親暨好人好事代表表揚大會，藉由家庭成員一起到場慶祝，讓辛勞的爸爸們及熱心公益的好人好事們，感受家人的愛與支持，也期盼藉由這樣的活動，營造幸福的家庭氛圍，帶動社會的良善風氣。