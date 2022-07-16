下個月就是父親節，新北市三重區公所今（16）日在三重社教館舉辦「111年度模範父親表揚大會」，由區長陳奇正親自出席頒奬表揚區內34位模範父親，表彰他們教養子女的辛勞，其中獲表揚的最高齡模範父親為86歲林萬生先生，年紀最輕的則是58歲的洪志仁先生。

今年86歲的林萬生先生，幼時生活困苦，6歲時父親就離世，靠著大姐賺錢養家，因家境關係，林萬生為了貼補家用，因此只有小學畢業，16歲就到球鞋工廠當學徒，卻也因此結識丈母娘，才有與妻子的這段姻緣。

婚後與妻子育有2子，夫婦倆一起外出工作養家，但儘管自己只有小學學歷，但對2個兒子的教育及品性要求十分嚴格，現在長子是擁有專門技藝的修繕師傅，在台北士東市場從事皮包、皮鞋、皮箱等皮革修理的工作。

次子更是不辜負父母的教養，不僅有唸到碩士，目前還在知名外商甲骨文公司擔任電腦工程師，並且已在美國定居。儘管2個兒子都有自己的事業，仍然不忘時時關心父母的起居。

而林萬生的妻子則是在他退休後，因為身體不好，長期臥病在床，生活起居都由林萬生負責照料，完全體現夫妻的鶼鰈情深。家庭和諧，兒子實踐倫理孝道，加上他刻苦堅忍的精神，種種堪為子女及地方表率的言行，讓他榮獲模範父親這份殊榮。

區長陳奇正說，每位模範父親都是用盡一生的愛默默地奉獻己身力量，重視家庭和諧並以孝傳家含辛茹苦地扶養子女成為國家棟樑，區公所特別公開表揚並表達最高敬意，他強調，表揚模範父親並非以家世優渥與否作為標準，而是盡心盡力照顧家人、栽培子女並關懷社區、回饋社會才能稱為模範父親，請為這些偉大的父親們給予肯定與掌聲，並同時接受子女們的祝福與感恩。