女星艾莉絲（本名曾莉婷）結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，一家四口生活非常幸福，而艾莉絲也常在社群分享育兒日常，近日她分享帶孩子去超市，沒想到兒子去翻陌生人的購物籃，愛莉絲阻止後替孩子道歉，對方反而請她別這樣做，令艾莉絲在異國感到感謝又溫暖。

艾莉絲發文透露一家人週末要去公園野餐，出發前去超市採買食物，一向好動的4歲兒子威廉弟在超市裡四處奔跑，攀爬欄杆，以自己的方式認識世界，結帳時有一位老奶奶在後方排隊，威廉弟擅自翻動老奶奶購物籃裡的東西，還問對方：「妳為什麼要買這個？這個又是什麼？」看到兒子舉動的艾莉絲立刻制止他，教導孩子不可以亂動別人的東西，並跟老奶奶道歉，本以為這樣就沒事了，沒想到老奶奶說：「沒事沒事，沒關係的，請不要道歉，我們曾經都當過小孩，好奇和探索是很正常的，Let kids be kids ( 讓孩子做自己）。」

老奶奶更親切和威廉弟交談，讓艾莉絲非常感激這樣的包容和同理，坦言：「帶小小孩出門總是不輕鬆，父母必須要提醒自己，時時刻刻看緊孩子，不能夠打擾到別人、不能夠吵鬧、不能夠放聲大哭、不能趴在地上、不能奔跑、不要亂摸亂碰、不可以隨意探索、不要跟陌生人說話。總之請坐好、請安靜、請聽話，家長們請管好孩子再帶出門。」

艾利絲感動表示：「而在這個時候，如果能得到旁人的鼓勵和包容，彷彿像是有人拍拍妳的肩膀說句加油，又再度充滿動力往前。」