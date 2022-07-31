立法院長游錫堃率團出訪歐洲，返台後PCR陽性確診，他今（31日）透過臉書表示，感謝捷克、立陶宛及法國熱情接待與國賓禮遇，這是外交部及駐外代表處同仁們努力的成果。

游錫堃表示，2022年立法院「跨黨派外交訪問團」，過去兩周正式訪問捷克、立陶宛、及法國3個國家。與訪團成員們要特別感謝這三個國家的禮遇，尤其是捷克更以正式國賓接待，訪捷期間配置隨團安全官，全程均有前後警車為懸掛我國旗的車隊開道及各國均有的維安警力護衛。

此外，不論是正式會見或是輕鬆晤談的場合，從小處都能看見接待單位的用心，我國的國旗與訪問國國旗一起出現，非常感動，這也是外交部及駐外代表處同仁們努力的成果。

游錫堃說，誠摯感謝捷克、立陶宛、法國，還有過境轉機的土耳其與波蘭，尤其感謝轉機的兩個國家所給予的禮遇通關順利轉機。謝謝對台灣的支持與力挺，也會持續跟大家一起捍衛民主、守護自由。