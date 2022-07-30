立法院長游錫堃日前受捷克參議院議長維特齊邀請，率團出訪捷克，訪團昨日返台，游錫堃返台機場採驗唾液結果PCR出爐為陽性。游錫堃今天透過臉書表示，目前僅喉嚨乾痛，稍感不適，並未發燒，已視訊看診並服藥，也希望同團確診委員與同仁早日康復。

游錫堃率領的立法院出訪團昨天訪台，同行的民進黨立委黃世杰返台後在臉書表示，自己PCR結果為陽性，將依照相關防疫規定辦理。目前除了咳嗽，身體沒有其他症狀。

繼黃世杰確診，游錫堃今天也透過臉書說明自己確診，成為訪團第二位確診成員。游錫堃表示，昨天返抵台灣在機場做了唾液採檢結果是陽性，今天依照指揮中心防疫規定進行隔離相關工作，與同型的黃世杰委員及三位同團同仁，移動到加強型集中檢疫所。

游錫堃說，目前喉嚨乾乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥，期待能盡早恢復，希望本團確診的委員及同仁們也能早日康復，祝福大家都平安健康。

同行的民眾黨立委張其祿則是陰性，目前依照入境檢疫規定隔離中，張其祿說，現在身體狀況良好，沒有任何不適。