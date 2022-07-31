易烊千璽近日身陷「特權風波」。（摘自微博）

「第36屆大眾電影百花獎」30日晚間揭獎，最佳影片由以57.75億人民幣（約255億台幣）登頂大陸影史票房榜的主旋律片《長津湖》奪下，《懸崖之上》張譯以38票打敗《守島人》劉燁、《長津湖》吳京及《奇蹟·笨小孩》易烊千璽稱帝，《中國醫生》袁泉以48票打敗《你好，李煥英》張小斐、賈玲和《我的姐姐》張子楓等獲頒影后。

張譯憑藉《懸崖之上》成為金雞、百花雙料影帝，後台首訪時被問對於擊敗吳京拿下影帝的心情，張譯高情商地回他們是知己，自己也從吳京身上學到了很多，並大讚對方人格魅力強大，而吳京也牽著兒子一起走紅毯，成為昨晚一大亮點。新科影后袁泉雖然已榮獲第3座百花獎，但這次是首度封后，她表示每個獎盃在自己的心中分量都一樣，「很珍惜，每次都是第一次，不因主角或配角有任何分別，電影是一個整體」。

值得一提的是，同樣入圍男主角的易烊千璽，今年同時以《奇蹟·笨小孩》和《中國醫生》雙料入圍男主、男配，不過他近日身陷「特權風波」，先前因出現在大陸國家話劇院編制名單上，引發外界質疑身價上千萬的明星，與一般人搶公務員鐵飯碗，後來雖然國家話劇院方出面澄清一切符合規定，但易烊千璽仍放棄入職，才平息這場風波。但昨並未出席典禮，似乎是想先避風頭。

最佳男配角由《守島人》侯勇拿下；最佳女配角則是《我的姐姐》朱媛媛，最佳新人頒給《奇蹟·笨小孩》8歲小童星陳哈琳。另外，《你好，李煥英》也獲得優秀影片獎，導演賈玲登台除了謝謝演出該片的好友張小斐外，也激動感謝母親，「謝謝我的媽媽李煥英同志，後天正好是我媽媽生日，我可以拿著自己的獎杯給媽媽看了，這個獎盃代表好多人喜歡咱們娘倆的故事，我愛你媽媽！」