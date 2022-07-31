美國眾議院議長裴洛西29日雖然開啟了她的亞洲行，但此行是否訪問台灣仍是未知數。不僅中國外交部和國防部已經嚴厲警告她不得越雷池一步，否則一切後果由美方負責，中共解放軍也擺好陣勢，除展開密集軍演外，也派出軍艦在南海緊盯著「雷根號」航空母艦的動向。

美國政府試圖「畫清界限」，美國國家安全委員會發言人約翰·柯比宣稱裴洛西的訪問計畫並不需要白宮的批准或認可，有權乘坐軍機出訪。但若裴洛西執意訪台，白宮又呼籲不希望中美之間「爆發衝突」，「因為美國的一個中國政策沒有發生改變」。

在這個緊要關頭，外界披露了解放軍的針對性準備，顯示「這次絕對不是說空話」。

香港《大公報》整理中國海事局信息顯示，解放軍從29日起在周邊海域至少實施5場演習，包括：

一、7月29日至30日，每日上午7時至下午2時，以及晚間7時至11時，在南海瓊州海峽西部海域的軍事演習；

二、7月30日上午8至12時在南海大萬山島東南海域的軍事演習。

三、7月30日上午8時至晚間9時，在福建平潭—岐嶼附近水域的實彈射擊訓練任務；

四、7月30日上午8時至中午12時在東海部分海域的軍事演習；

五、8月2日上午2時至3日下午5時，在南海雷州半島西部海域的射擊訓練。

與此同時，美國海軍「雷根」號航母打擊群26日從新加坡往東北方向駛進南海。美國有線電視新聞網（CNN）稱，「雷根」號及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可進入南海以更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。

香港《大公報》認為，「雷根」號應是為一旦裴洛西決定訪台而做出護航準備。報導還引用軍事專家宋忠平的話稱，解放軍近日在南海軍演畫設封鎖區，是要對裴洛西和美航母打擊群再一次發出嚴厲警告。

他認為，若裴洛西決定訪台，美軍會將「雷根」號安排在巴士海峽或宮古海峽附近，美軍的RC-135V偵察機則會加大偵察力度，以判斷她能否訪台及其時機。

但美國航母的如意算盤能打響嗎？衛星影像顯示，「雷根」號航母打擊群28日在距離南沙群島永暑礁185公里處巡航時，遭到兩艘解放軍軍艦逼近，距離最近時分別只有23公里、27公里。

長期關注南海軍事動態的越南軍事記者段當也在推特發文表示，「雷根」號駛入南海時，解放軍052D型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦緊隨在旁。

由此可見，裴洛西指望靠美國航母打擊群為她訪台提供保駕護航，其實解放軍早有預案。宋忠平稱，裴洛西訪台必然導致解放軍出動戰機攔截，進而引發中美戰機對峙等非常嚴重的後果。正如中國外交部的警告，「一切後果由美方負責」。