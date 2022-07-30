美國總統拜登和中國國家主席習近平視訊通話後，美國眾院議長裴洛西訪台之行，到底行不行？

國安會前秘書長蘇起認為，習拜通話後，裴洛西不來台灣可能性比較大；但因拜登仰仗裴洛西之處甚多，即便裴洛西終止訪台，也需宜裴姥自行轉寰。政大外交系教授黃奎博持相反意見。他認為，截至此刻為止，裴洛西仍然可能訪台。理由是美國行政部門無權阻止國會議員的出訪行程，且裴姥訪台能一定程度地拉抬民主黨在期中選舉的聲勢。

旁觀者清。其實，白宮若真不希望裴洛西訪台，只需「通知」蔡政府，請台灣方面自行對裴洛西表達此時來訪「時機不宜」即可，哪裡需要大費周章地發動媒體戰、公關戰、安排習拜通話，搞這麼多事?

政治這玩意兒，無論是國內政黨政治，還是國際政治，基本上就是利益的分配和交換。高齡80的裴姥姥來台訪問，必有利於吾國乎?裴姥力挺台灣，大可在眾院多多通過幾項友台、利台的法案即可，何必捨本逐末跑一趟?無論從任何角度看，裴姥訪台之行，並無必要性和急迫性，而藉著出訪台灣拉抬期中選舉的民主黨聲勢，美國選民也未買單。大膽判斷，裴洛西訪台一事，極有可能就是拜老與裴姥討價還價的一齣雙簧。習拜通話後，雙簧演員也該找個台階，下台一鞠躬了!

裴姥不來，可仿效台灣最擅長的做法，除痛責中國無理打壓外，也要表示自己顧全台海穩定與中美競合整體情勢，不得不犧牲小我，完成大我。儘管顏面小小受傷，但白宮和台灣定會彌補她的損失，失之東隅，收之桑榆。至於台灣，除了繼續痛罵中共，外銷轉內銷外，還可藉此議題發酵，要求美國提高軍售質量，裴姥及美國軍工產業鉅子，定然樂見其成，鼎力相助!

裴姥與台灣各取所需，雙簧變雙贏，這才叫高招!

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