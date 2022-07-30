據報導，美國眾議院議長裴洛西於美國時間29日啟程出訪亞洲，行程「暫定」包括台灣。此一情形十分詭異，也充分顯示裴洛西訪台極具敏感性。

英國《金融時報》18日披露裴洛西計畫在本年8月率團訪台後，立刻引起各方熱議。大陸外交部一再發言警告，甚至說出「嚴陣以待」，不排除「軍事回應」等前所未有的強硬措詞。福建海事局則宣布，共軍將於7月30日在福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務。

另一方面，美國鷹派人士則不甘示弱，主張美國不能屈從於中共的威脅，力挺裴洛西如期訪台。雙方劍拔弩張。逼得拜登總統親自表態，聲稱軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」。

其實不僅美國軍方認為不是個好主意，若從外交觀點來看，裴洛西打算8月訪台確實不是好主意。外交工作有兩項基本原則。一是維護國家利益；二是創造雙贏局面。倘裴洛西執意訪台，將完全違背此兩項基本原則。

首先，裴洛西出訪當然是美國外交工作的一部分。既然如此，裴洛西出訪必須能夠增進美國國家利益，才會使得此項外交行為具有意義。然而裴洛西計畫訪台卻引起中共強烈反彈，對美中關係造成負面影響。近年來美國極力遏阻中共勢力擴張，雙邊關係十分緊繃。但是俄烏開戰後，美國卻需要中共的配合，因此拜登多次主動邀約與習近平對話。在美國有求於中共的情形下，裴洛西訪台必定會引起中共無情的反制，如果執意來台，完全看不出能為美國帶來甚麼實質利益。

其次，所謂創造雙贏局面，就是外交行為的結果，使雙方互有所獲各蒙其利。但是在中共抗議的情形下，如果裴洛西如期訪台，遂了其個人心願，也讓美國鷹派人士喝采，算是戰勝了中共。這是美國贏、中共輸的一面倒。談不上雙贏。更何況如果裴洛西讓中共輸了顏面，必然會引起中共的報復與反制，無人能夠預知會發生何種情況。如果中共的反制行動對美國造成某種程度的傷害，更談不上雙贏。

力挺裴洛西的鷹派人士都不是美國外交工作的執行者，可以事前大放厥詞卻不必為後果負責。萬一裴洛西訪台引起中共採取具體措施反制，實際的應對工作必須由美國行政部門負責處理，收拾殘局。這正是拜登總統與行政部門態度謹慎的原因。

裴洛西強力支持台灣，可以用適當的方式表達，沒有必要鋌而走險。甚多專家預估即使裴洛西來台，大陸頂多是增派軍機越過台海中線或環繞台灣本島飛行。但是台海緊張情勢加劇，無疑將增添美國的壓力，對美國國家利益毫無助益。

先哲有言，要在對的時間，做對的事。美國行政部門基於國家整體利益，勸阻裴洛西訪台。國家利益與個人利益孰輕孰重，也是裴洛西應該三思之處。（作者為退休大使）