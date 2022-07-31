《財訊》報導指出，大陸「爛尾樓」事件愈演愈烈，數十個省分、一百多棟爛尾樓的買方聯合拒絕繳納房貸，造成脆弱的大陸房地產雪上加霜，恐將釀成金融系統性風暴的說法甚囂塵上。多位基金經理人如今已棄守大陸房地產債，投資人如持有含大陸房地產債的亞洲非投資等級債券基金，更應緊盯大陸房市後續發展。

根據《財訊》報導，大陸嚴打炒房和高槓桿投資，讓大陸建商倒閉事件時有所聞，大陸房地產債2021年底也開始出現違約潮。今年狀況更慘烈，像是美國ETF─Global X MSCI大陸房地產類股ETF（CHIR），除了近1年慘跌4成外，也受到爛尾樓事件波及，至7月15日截稿為止，單週淨值下跌近8%。

不只如此，群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，市場對於房地產債券近期都不太想「buy in」（買進），就算體質穩健的房地產公司，債券價格表現也不理想，顯示大陸房地產債券已經出現資金信心不足與流動性的問題。

根據彭博資訊顯示，最大5家民企地產商恆大、碧桂園、融創中國、雅居樂、世茂集團的美元債券票息雖然有3~12%的水準，但價格都只剩下1~2成的面額。碧桂園和雅居樂雖然尚未違約，但今年都有債券即將到期，償付能力令市場相當擔憂。

根據《財訊》報導，柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人施宜君也認為，從去年開始，政府對房地產企業危機的處理速度過慢且政策力道不足，導致房地產企業違約未能有效止血，大陸政府如何處理此次停貸事件，對大陸房地產業的生存有著相當重要的影響，而在政策未公布落實之前，維持對大陸房地產債謹慎的看法。

一直以來，亞洲或大陸的非投資等級債券市場中，以大陸房地產公司發債籌資最為積極，且因利率非常高，使得相關基金幾乎不可避免會配置大陸房地產債券，也成為拖累近期績效的因素之一。

像是近1週績效表現最弱的宏利中國非投資等級債券基金，5月基金月報的前10大部位中，就有1支是近期傳出有爛尾危機的中駿集團；表現第2差的聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金，光是前10大持股，就有近1成的比率，重押在旭輝控股、碧桂園兩檔大陸房地產債上。

《財訊》報導指出，比較明顯有變動的是，野村亞太複合非投資等級債券基金5月月報持有綠城中國控股約2.08%，是第10大持債部位，然6月月報已未再見。