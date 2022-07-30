大陸A股領先全球股市走出谷底，展望下半年，投信法人認為，A股後市仍偏樂觀，在第一階段估值修復初步完成後，接下來後續關注政策組合能否傳導至經濟數據與企業獲利的改善，進而帶動下半年的盈利驅動行情。

大陸A股此波自4月底低點反彈以來表現亮眼。復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，因疫情上海封城等因素影響，預估大陸今年第二季GDP年增率應為今年谷底；A股企業財報部分，預估第二季獲利較去年同期衰退2％，為全年獲利增長低點，不過，官方為了追求全年GDP年增率5.5％目標，預期政策將更強力支持，從近期公布的經濟數據顯示，穩增長政策正持續發力中。

徐百毅指出，大陸經濟與股市回暖機率高，建議可趁行情回檔時逢低布局，或透過定時定額方式參與市場投資機會。

近期爛尾樓風暴蔓延，徐百毅認為，此事件雖造成短期市場不安，但影響層面相當有限，風險應可控。在官方採取更積極財政、貨幣政策下，建議布局可持續關注新能源車等具國家政策支持之產業，以及內需復甦帶動的非核心消費族群投資契機。