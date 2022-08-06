傅男身上散發濃濃酒味，隨即實施酒測，酒測值達0.93。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今年5月5日上午7時許，傅姓男子駕駛自己賓士愛車行經中山、中正路口時，轉彎不慎擦撞到路中的分隔島與電線桿，員警見狀立即對傅男作酒測，酒測值1.13，隨後依公共危險罪送辦並吊扣駕照。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今年5月5日上午7時許，傅姓男子駕駛自己賓士愛車行經中山、中正路口時，轉彎不慎擦撞到路中的分隔島與電線桿，員警見狀立即對傅男作酒測，酒測值1.13，隨後依公共危險罪送辦並吊扣駕照。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄28歲傅姓男子日前開哥哥的百萬賓士休旅車返家，路途中未繫安全帶遭巡邏員警盤查，員警發現傅男散發濃濃酒味，實施酒測時，酒測值達0.93，依公共危險罪送辦。經查發現傅男3個月前曾因酒駕自撞電線桿，撞壞自己的賓士車，並吊扣牌照，這次又是酒駕被抓，除了自己移送高雄地檢署外，還害哥哥的休旅車遭到吊扣牌照。

今年5月5日上午7時許，傅姓男子駕駛自己賓士愛車行經中山、中正路口時，轉彎不慎擦撞到路中的分隔島與電線桿，車子卡在路中央，事發當時還在新興分局門口前，員警見狀立即對傅男作酒測，酒測值1.13，隨後依公共危險罪送辦並吊扣駕照。

但是傅男還是沒有學乖，4日凌晨開著哥哥的名下約200萬賓士GLA200休旅車，明知自己有開車，還在KTV包廂喝了數瓶啤酒，到了早上7時散會開車返家。

五福二路派出所員警上午8時騎車巡邏時，在忠孝一路與青年一路口停紅燈時見傅男開車未繫安全帶，隨後員警示意傅男將車停在路邊接受盤查，員警盤查過程聞到傅男身上散發濃濃酒味，隨即實施酒測，酒測值達0.93。員警依公共危險罪逮捕傅男，除了需負酒駕的相關刑責外，還讓自己哥哥的休旅車慘遭吊扣牌照。

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