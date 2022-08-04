4日早上台88線0.6K處發生一起連環車禍，38歲的吳姓男子酒駕因不明原因自撞護欄，造成後車閃避不及，造成3輛聯結車1輛自小客車撞成一團，造成2人受傷，送往國軍高雄總醫院救治，並無生命危險。吳男經酒測後，酒測值達0.55，依公共危險罪移送偵辦。

5時30分接獲報案，在台88線西向道路發生一起連環車禍，吳男駕駛的自小客車因不明原因自撞護爛，後面3輛聯結車皆因閃避不及撞上去，造成4車連環車禍的驚悚場景。自小客車駕駛吳男頭部撕裂傷，連結車駕駛廖男右小腿腫脹，2人意識清醒，皆送往國軍高雄總醫院救治。

現場一度因連環車禍封閉2車道，造成車輛回堵。警方也對吳男進行酒測，酒測值達0.55，將吳男依涉嫌公共危險罪移送偵辦，至於詳細的肇事原因，還需要進一步釐清。

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