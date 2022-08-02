一輛曳引車今上午在花蓮東華大橋前路口與一輛轎車發生碰撞，轎車車頭因被撞到全毀，駕駛一度受困在內，經消防隊出動破壞機具才順利脫困。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

一輛曳引車今上午在花蓮東華大橋前路口與一輛轎車發生碰撞，轎車車頭因被撞到全毀，駕駛一度受困在內，經消防隊出動破壞機具才順利脫困。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東華大橋前今上午發生一起車禍事故，66歲林姓男子駕駛曳引車行經台11丙線，並在左轉時不慎與對向轎車發生碰撞造成該車頭全毀，23歲許姓男駕駛受困其中，經消防隊員出動破壞機具才順利脫困，所幸送醫救治無生命危險。警方表示，林男酒測值為0，許男待測，詳細肇因仍待釐清。

林男今天上午7時許，駕駛曳引車沿台11丙線南往北行駛，行經吉安鄉光華地區準備左轉進入東華大橋北端的路口時，與沿台11丙北往南行駛的轎車發生碰撞，由於撞擊力道大，林男左車頭下方凹陷，轎車不僅車頭全毀，部分鈑金還卡在曳引車頭底下，且水箱裡的水頻頻流出，現場一片狼藉。

警消獲報趕抵現場，發現駕駛轎車的許男疑因腿被方向盤卡住，無法脫困，經出動破壞機具才順利被救出，不過因其腿部骨折且身體多處有擦挫傷，被送醫救治後幸無大礙；林男則是無傷。

經查，林男酒測值為0，許男則待驗，整起事故發生原因，仍待警方調查。