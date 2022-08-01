今年38歲的香港男星蔡淇俊，當年參演過《突圍行動》、《同事三分親》、《宮心計》、《金枝慾孽2》等人氣戲劇，外型高大帥氣，曾是人氣戲劇男神，但他演藝路走得崎嶇，蔡淇俊在與電視台解約後，轉換跑道賣起米線，8年過去，現在的他將個人事業經營得有聲有色，變成一代餐飲鉅子。

蔡淇俊不但外型亮眼，還有著183公分好身材，因此17歲就受到青睞進演藝圈發展，一出道就被電視台力捧，戲約不斷，被封為「翻版謝霆鋒」，可惜演藝圈競爭太激烈，蔡淇俊在2007年拍完《同事三分親》後，事業開始走下坡，身價狂掉只能接些跑龍套的角色，又撐了7年，他終究黯然與電視台解除合約。

在解約之前，蔡淇俊危機意識很強，已在思考未來的方向，萌生轉戰餐飲業的念頭，解除合約後他去了佛山賣米線，生意經營得有聲有色，於是大膽砸下重金拓展，陸續又開4家分店及1家火鍋店，對餐飲業更加投入，近年蔡淇俊還跟朋友合資開咖啡廳，已成了當地餐飲界的翹楚人物。

如今成了餐飲鉅子的蔡淇俊，其實沒有完全退出演藝圈，反倒「逆襲」，經常參加時尚活動，不時出席公開活動，也在微博、抖音等社群平台分享生活，並且積極健身，身材比拍戲時更好，帥出新高度，他也透露早已搬到佛山定居，除了探望家人或工作，很少離開居住地，如今盛傳蔡淇俊的演藝事業將重啟，將接拍前東家的年度大戲《一舞傾城》，該劇未演先轟動，被封為港版《華燈初上》。