高雄港西子灣燈塔旁防波堤31日有民眾在消波塊縫隙中看見一具白骨，嚇得報警。高雄港務警察總隊員警及消防局人員到場後先將骨骸移出，發現只有軀幹，不見頭顱跟四肢，無法辨識身分，將再報請檢方辦理刑事相驗。
鼓山分局警方獲報後趕抵現場查看，發現消波塊內卡有一具白骨，但該地屬於港警管轄，員警立刻轉報港警及119人員到場處置。
港警及119人員小心翼翼、將骨骸從消波塊縫隙中撈起時，發現遺體只剩軀幹，初步無法辨識性別及身分，一旁也找不到頭顱及四肢部位，將再報請檢方辦理刑事相驗。
高雄港西子灣燈塔旁防波堤31日有民眾在消波塊縫隙中看見一具白骨，嚇得報警。高雄港務警察總隊員警及消防局人員到場後先將骨骸移出，發現只有軀幹，不見頭顱跟四肢，無法辨識身分，將再報請檢方辦理刑事相驗。
鼓山分局警方獲報後趕抵現場查看，發現消波塊內卡有一具白骨，但該地屬於港警管轄，員警立刻轉報港警及119人員到場處置。
港警及119人員小心翼翼、將骨骸從消波塊縫隙中撈起時，發現遺體只剩軀幹，初步無法辨識性別及身分，一旁也找不到頭顱及四肢部位，將再報請檢方辦理刑事相驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。