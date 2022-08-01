高雄港西子灣燈塔旁防波堤31日有民眾在消波塊縫隙中發現一具白骨，立刻報警處理。（高雄港務警察總隊提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄港西子灣燈塔旁防波堤31日有民眾在消波塊縫隙中看見一具白骨，嚇得報警。高雄港務警察總隊員警及消防局人員到場後先將骨骸移出，發現只有軀幹，不見頭顱跟四肢，無法辨識身分，將再報請檢方辦理刑事相驗。

鼓山分局警方獲報後趕抵現場查看，發現消波塊內卡有一具白骨，但該地屬於港警管轄，員警立刻轉報港警及119人員到場處置。

港警及119人員小心翼翼、將骨骸從消波塊縫隙中撈起時，發現遺體只剩軀幹，初步無法辨識性別及身分，一旁也找不到頭顱及四肢部位，將再報請檢方辦理刑事相驗。