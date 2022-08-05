警政系統4日晚一度「全台癱瘓」。（圖／翻攝靠北police）

大陸解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。總統府、國防部、外交部等部會網站遭到網路攻擊，4日晚間10時許開始，全國警察用來受理案件、調查資料的警政知識聯網與警用行動載具也無法連線，網站一度癱瘓2小時多，許多員警感到不便。

許多員警在臉書粉專「靠北police」發文表示，不知道警政署是否有被駭客入侵，無法查詢資料，而感到不便。

對此，警政署表示，4日22時30分左右接獲縣警局同仁反映部分警政資訊系統無法使用，經查為機房網路連線設備故障，導致系統無法正常查詢，已初步排除遭駭客攻擊，亦無民眾個資外洩之情事。

經過3個多小時，警政資訊系統在5日凌晨1時恢復正常，警政知識聯網不再一片空白。

除政府機構網站遭駭，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團2日晚間抵台時，超商與台鐵看板接連傳出遭駭客入侵，也出現謾罵裴洛西的標語。