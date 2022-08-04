巡邏員警護送小兄妹順利返家，告知曾姓外婆若需幫助可隨時致電派出所。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市龍潭區今凌晨有民眾發現，一對7、6歲兄妹竟在超商外冒雨擺攤販售飾品，警方到場關心後，才得知這對兄妹因父親離世，母親在醫院照顧另名患病孩子，便搬到龍潭親戚家暫住，深夜趁外婆熟睡時，偷跑出門想幫媽媽賺錢，讓員警聽了不禁鼻酸。

龍潭警分局指出，中興派出所巡邏員警今凌晨4時接獲民眾報案，某超商外有2名幼童在綿綿細雨中販賣小飾品，趕緊到場關心，經詢問家人及住處，兄妹倆僅知道家住新竹縣尖石鄉，暑假期間暫時住在龍潭外婆家，無法清楚表達住處位置，也忘了回家的路。

員警擔心深夜又下雨，容易衍生危險，便先協助兄妹倆收拾擺攤物品，搬上巡邏車，並在附近街區尋親，沿路詢問早起運動的民眾都說不認識，天亮後終於順利找到他們的外婆家，平安護送他們返家。

經警方了解，這對兄妹原住在新竹尖石鄉，因父親過世，母親為到龍潭的醫院照顧另名孩子，他們才就近搬到龍潭外婆家居住，今趁外婆凌晨熟睡之際，拿著媽媽平時販賣的飾品，溜出門跑去附近超商門口兜售，想幫媽媽賺錢補貼家用。

小兄妹的曾姓外婆表示，她先前因中風導致行動不便，女婿又英年早逝，女兒平時在網路上販賣飾品，靠微薄收入獨自撫養3個小孩。中興所副所長曹培翔得知後，立即前往關懷該家庭，並表示日後會隨時慰問關心，告知老婦若有需要幫助之處都可致電派出所，也會通知地方善心人士協助，對於警方熱心善舉，曾婦也表達由衷感謝。