新光三越MICHAEL KORS Greenwich七夕限定粉色拼接鍊帶包，推薦價1萬8400元。（新光三越提供）

新光三越THODORA’S七夕限定Mercury太陽能對錶禮盒，特價9299元，原價1萬1368元（82折）。（新光三越提供）

SOGO忠孝館CUMAR兩用托特包，特價1500元，原價4280元。（SOGO提供）

微風信義Balenciaga LE CAGOLE XS SHOULDER BAG迷你粉色肩下包，價格店洽。（微風提供）

微風信義Valentino Garavani CVD 2022 Mini Locò Bag，推薦價7萬4000元。（微風提供）

七夕情人節將於8月4日（四）登場，百貨推出多款七夕限定的精品包、香氛、美妝、成對飾品等，還有適合放鬆約會的暑期展覽，及抽NFT等，線上購物也應援輸入優惠碼享精品折扣。

新光三越推出四大送禮指南，包括七夕限定的彩妝香氛、精品包、對飾、巧克力，推薦GIORGIO ARMANI絲絨訂製唇萃、YSL緞面絲絨唇膏等七夕限定脣彩，及JO MALONE LONDON設計師系列香氛、SAINT LAURENT復古腋下包、BOTTEGA VENETA經典款等時下最夯精品包，還有K.UNO Hugyou鉑金對戒、VA Vendome Aoyama Shoe-Brillant馬蹄對鍊等成雙成對飾品，GODIVA、Venchi等七夕限定巧克力禮盒。

另新光三越全台各分店也有進擊的巨人展FINAL（信義新天地A11至8月21日）、再見梵谷光影體驗展（台南中山店至10月2日）、新光三越夏日藝術季（高雄左營店至8月16日）等多場暑假展覽，加上甜點烘焙、塔羅占卜、線上月老求籤等七夕活動，搭配「夏天卡利HIGH」累積刷卡賺最高7% skm points回饋。此外，新光三越App點數專區，也首度規劃以愛之名NFT，即起至8月3日扣skm points 9點，即可兌換台中樂成宮、台南祀典大天后宮的「月老神助攻 姻緣紅線NFT」（限量600顆），扣點兌換有機會再抽「代點月老燈服務」（限量60名）。

SOGO台北店推出下載SOGO App會員，即享1400元電子折價券，Beauty Club會員持快樂購卡扣300點送200元化妝品購物金，8月9日至8月22日持7大指定銀行卡，消費滿6000元起回饋電子商品券100元等。忠孝館1F女鞋最低990元起，特別推薦KADIA大扣飾平底包鞋；復興館有武藏野愛心焦糖乳酪蛋糕、英國奶奶的司康果醬禮盒，讓甜食加持愛情，活動期間持快樂購卡於當館單筆滿5000元，還可抽敦化館「維多麗亞N°168 PRIME雙人套餐」。

微風各館推出多款符合七夕主題的女性精品、服飾、包款、香氛保養等，如DIOR、Balenciaga、Van Cleef & Arpels、Valentino等，另BREEZEONLINE微風精品線上輸入優惠碼「LOVE14」，也享有86折回饋。