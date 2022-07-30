台南市長黃偉哲暢飲非酒精類的調酒飲料。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲大推台南在地業者的炸雞。（程炳璋攝）

台南炸雞節加微醺Barty30日下午2時30分在新光三越小西門廣場登場，首次舉辦就有11家炸雞與12家啤酒業者參與，台南市長黃偉哲逛攤位大啖炸雞、暢飲啤酒，下周還有府城漢堡節，緊接著維也納啤酒節與餐酒嘉年華陸續登場，大推府城的夜經濟。

台南有多家在地知名的炸雞店，是外縣市遊客必吃美食，卻缺乏串連推廣平台，台南市觀旅局30日首次聚集炸雞業者舉辦活動，包括有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的8818披薩店、台南晶英酒店的避風塘炸雞、歐八不是阿啾喜的韓式炸雞、桃城雞排、家樂福等業者，每家炸雞料理兼具創意特色，搭配12家啤酒攤位，遊客享受一口炸雞、一口啤酒的快感。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南有許多隱身在巷弄內的的特色炸雞店，都是觀光客府城美食的口袋名單，可說是「高手在民間」，這是首次以炸雞為主題舉辦活動，部分店家因為假日生意太好，抽不出時間來擺攤響應，是明年舉辦力邀的對象。

郭貞慧表示，台南市政府不只舉辦炸雞節，下周與台南晶英酒店合辦漢堡節，接著是去年擠爆南美館的維也納啤酒節，還有第2年在河樂廣場舉辦的餐酒嘉年華，都將陸續登場，宣傳來台南不只有白天可以逛古蹟、吃美食，晚上的夜經濟生活同樣多采多姿。

有酒商業者表示，台南多家酒吧業彼此密集鄰近，同業向心力強，正興起獨有的旅遊模式魅力，遊客習慣玩「RUN BAR」遊戲，靠步行在一個晚上逛完鄰近的酒吧，拍照打卡收集每家調酒的口味與店家特色。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！