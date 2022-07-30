Dyson特別在七夕前推出限時活動，8月9日前於官網購買指定頭髮護理產品，即贈以精緻典雅的永生花打造的「七夕戀夏時光花禮」，同時為了需要七夕約會，但卻搞不定造型的消費者，特別在8月31日前推出，消費者可先於Dyson LINE官方帳號，免費預約至全台7間指定門市體驗服務，選定心儀造型後，現場將由Dyson專家使用Dyson Airwrap多功能造型器打造專屬造型。
Dyson特別在七夕前推出限時活動，8月9日前於官網購買指定頭髮護理產品，即贈以精緻典雅的永生花打造的「七夕戀夏時光花禮」，同時為了需要七夕約會，但卻搞不定造型的消費者，特別在8月31日前推出，消費者可先於Dyson LINE官方帳號，免費預約至全台7間指定門市體驗服務，選定心儀造型後，現場將由Dyson專家使用Dyson Airwrap多功能造型器打造專屬造型。
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