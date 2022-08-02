台灣人被騙到國外工作後遭囚禁的狀況頻傳。律師呂秋遠分享，2019年他收到一個台灣女孩的求救訊息，女孩被同鄉騙去柬埔寨當總裁特助，結果到當地卻被對方關在宿舍裡面，後來他協助聯繫台灣駐越南胡志明市的大使館協助，並付出了一些錢，女孩才平安返台，貼文吸引1.4萬人狂讚，不少人搖頭直呼，天下沒有白吃的午餐，大家不要再被騙了。

呂秋遠今在臉書表示，2019年4月初他收到一則奇特的臉書私訊，一個台灣女生被同鄉介紹去柬埔寨工作，原本說是要在大陸人開設的公司當總裁特助，但實際到了柬埔寨以後，卻發現事情不是如此，而且才上班沒幾天，公司就誣陷她帳目不清楚、有侵占公款的嫌疑而開除她，對此，女孩據理力爭，結果公司卻完全不聽她的解釋，先揚言要報警，後來又說要私了，就這樣把她關在公司宿舍裡面。

呂秋遠指出，好在女孩有隨身攜帶手機，被公司莫名關起來以後，對方透過臉書聯絡他尋求協助，而這真的是很奇妙的緣份，因為他們本來完全不認識。

呂秋遠說，女孩透露這家公司要求她支付2萬美元才能離開，詭異的是，在她被關起來的時候，對方一直在找她的護照，還派人監視她，後來甚至還要她聯絡在台灣的家屬付錢，才願意放人，否則就會把她移動到西港。據女孩說，從金邊到西港，開車要將近5個小時，這個城市又稱為中國城，她被帶去，大概凶多吉少。

呂秋遠表示，當時他只能先建議女孩將護照藏好，且先不要嘗試逃跑。後來，他立刻去聯繫台灣駐越南胡志明市的大使館，因為台灣與柬埔寨沒有邦交，且感情很差，距離柬埔寨最近的台灣辦事處就是在越南。所幸在大家的協助之下，雖然有付出一點金錢，但女孩最後平安順利地回到台灣。

呂秋遠感嘆地說，雖然過程聽起來很輕描淡寫，但實則驚心動魄。這個世界上不太容易有錢多事少、免經驗的工作，若有肯定會伴隨著高風險，而許多人為了所謂的高薪2字，被騙去柬埔寨工作，到了當地才發現做的根本不是正當工作，多是在機房從事詐騙，當奴工、賣淫、賣器官。想逃？沒這麼容易，護照、電話都被扣住，人生地不熟，連警察都是他們自己人，是要怎麼逃？

貼文引起網友熱議，「真的好可怕」、「天啊！好險有順利回來」、「太多了，被騙出國事件已很多年」、「天下沒有白吃的午餐，這種招聘廣告一看就是陷阱重重，真的不要被那自以為的高薪迷失了心智」、「這種事層出不窮欸，還有那種什麼杜拜工作的，實際上是人口販賣集團，太可怕了」。