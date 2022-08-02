國人遭誘騙到柬埔寨事件頻傳，一名網友轉發大陸論壇的照片，指照片中的男女都是台灣人，全身赤裸地被關在狗籠大小的鐵籠裡，還有一名女子躺在床上被上銬，大腿有大片瘀青，他難以置信問「這真的不是在拍電影嗎？」呼籲網友別再相信去柬埔寨能撈金，「去了就回不來了」。不過，原PO並沒有說明，為何確定受害者都是台灣人。

原PO今（2）日於PTT八卦板轉發大陸《波菜論壇》的照片，指照片中的男女都是台灣人，只見不論男女全身都赤裸，被關在狗籠般的鐵籠裡，四周環境昏暗，令他看了忍不住說，「這些真的不是在拍電影嗎？」不過，原PO並沒有說明，為何確定受害者都是台灣人。

原PO也轉發另一張照片，只見一名女子臥躺在床上，雙手被銬上手銬，右大腿有大面積瘀青，躺在床上一動也不動的模樣，他不敢置信地說，「這些照片真的愈看愈可怕，拜託大家不要再去柬埔寨或緬甸了，去了就回不來了」。

貼文引發網友討論，還有人回文稱自己在推特看過女子臥躺在床的影片，該名女子在床上睜大眼睛，連呼吸起伏都沒有看到，看似已經死了，「之前在網路看到有人說，到柬埔寨會不斷地被毒打、電擊，把人折磨到死後，就可把器官割下來去賣錢」。

其他網友則紛紛表示，「看圖都要吐了」、「真的生不如死」、「不管受害者是哪一國人，都很可憐」、「好恐怖，完全沒有把他門當人看的意思」、「看完真的很難過」、「好噁心，什麼地世界」、「不管是不是真的在柬埔寨，看了都很難受」。

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